В аэропорту Франкфурта столкнулись пассажирские самолеты

Великан. В 2021 году так будет выглядеть новая часть аэропорта Франкфурт-на-Майне — терминал 3. Фото: Frankfurt Airport

В аэропорту немецкого Франкфурта во время маневрирования столкнулись два самолета – не разминулись авиалайнеры из Намибии и Южной Кореи.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, сообщает Duetsche Welle.

Как выяснилось, корейский самолет Air Boeing 777 столкнулся с авиалайнером Air Namibia после посадки.

На корейском самолете был поврежден горизонтальный стабилизатор, у намибийского самолета зафиксированы небольшие повреждения крыла. На момент столкновения самолет Air Namibia по земле с низкой скоростью.

После столкновения корейский самолет, который должен вылететь обратно в Сеул, не смог подняться в воздух и пассажирам было предложено подождать вылета в гостинице.

Напомним, ранее в московском аэропорту "Домодедово" задымился пассажирский самолет рейса Москва – Новосибирск. Никто не пострадал, всех пассажиров эвакуировали.

Кроме того, мы сообщали о том, что недалеко от международного аэропорта Катманду потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании. На его борту находился 71 человек – 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Известно, что во время захода на посадку, лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и рухнул на на футбольное поле недалеко от воздушной гавани. Вскоре после этого самолет загорелся.

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