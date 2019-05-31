Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В аэропорту Ирландии запретили ввоз мясных изделий

31 мая, 05:40

Причина – повышение риска проникновения АЧС на территорию государства

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Министерство сельского хозяйства Ирландии совместно с таможенной службой страны усилило контроль в аэропорту города Дублин. Причина - повышение риска проникновения АЧС на территорию государства. Об этом пишут местные СМИ. 

"Пассажирам, прибывающим из-за пределов ЕС, не разрешается ввозить мясо, молоко или другие продукты животноводства в личном багаже. Вместе с этим, существуют определенные исключения в отношении сухого детского молока, детского питания", – говорится в сообщении.

Сообщается, что Ирландия пока "свободна от АЧС".

"Однако пугающие темпы распространения заболевания в других странах дают основания полагать, что АЧС в Ирландию могут привезти через продукты. Это обосновывает усиление контроля багажа пассажиров", – говорится в сообщении.

Как мы писали ранее, американские страховые компании рекомендуют животноводам страховать поголовье свиней от риска распространения АЧС

Напомним, в Запорожье на острове Хортица вспыхнула эпидемия африканской чумы, из-за которой хотят уничтожить всех диких кабанов. Их на острове около сотни, и треть уже умерла от этой болезни. Территорию уже объявили карантинной зоной и сейчас туда никого не пускают.

Также мы писали о том, что украинские аграрии пока что считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. На отечественном рынке дефицит мяса покрывается импортом.

В свою очередь, эксперт из Канады признал, что Украина пока "проседает" в торговле свининой, но имеет все возможности, чтобы стать мировым лидером по производству этого вида мяса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Ирландия, запрет, свиньи, мясо, ввоз, АЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В аэропорту Ирландии запретили ввоз мясных изделий". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Портнов подал первый иск против Порошенко

Египетские женщины лидируют в мире по избиванию мужей, - ООН

Почему помидоры на вкус не похожи на помидоры?

Евгения Медведева и ее шикарные платья. Такой вы ее еще не видели

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

29 мая, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь