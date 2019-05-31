В аэропорту Ирландии запретили ввоз мясных изделий
Причина – повышение риска проникновения АЧС на территорию государства
Министерство сельского хозяйства Ирландии совместно с таможенной службой страны усилило контроль в аэропорту города Дублин. Причина - повышение риска проникновения АЧС на территорию государства. Об этом пишут местные СМИ.
"Пассажирам, прибывающим из-за пределов ЕС, не разрешается ввозить мясо, молоко или другие продукты животноводства в личном багаже. Вместе с этим, существуют определенные исключения в отношении сухого детского молока, детского питания", – говорится в сообщении.
Сообщается, что Ирландия пока "свободна от АЧС".
"Однако пугающие темпы распространения заболевания в других странах дают основания полагать, что АЧС в Ирландию могут привезти через продукты. Это обосновывает усиление контроля багажа пассажиров", – говорится в сообщении.
Как мы писали ранее, американские страховые компании рекомендуют животноводам страховать поголовье свиней от риска распространения АЧС.
Напомним, в Запорожье на острове Хортица вспыхнула эпидемия африканской чумы, из-за которой хотят уничтожить всех диких кабанов. Их на острове около сотни, и треть уже умерла от этой болезни. Территорию уже объявили карантинной зоной и сейчас туда никого не пускают.
Также мы писали о том, что украинские аграрии пока что считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. На отечественном рынке дефицит мяса покрывается импортом.
В свою очередь, эксперт из Канады признал, что Украина пока "проседает" в торговле свининой, но имеет все возможности, чтобы стать мировым лидером по производству этого вида мяса.
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