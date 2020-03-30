В аэропорту Лиссабона инспекторы убили украинца: подробности и реакция МИД

Украинец приехал в Португалию в поисках работы, но в аэропорту Лиссабона ему было отказано во въезде

В Португалии, где ранее произошло смертельное крушение самолета, в Лиссабоне инспекторы миграционной службы убили гражданина Украины. Об этом в Facebook заявил глава союза украинцев в Португалии Павел Садоха.

Садоха сообщил, что украинец приехал в Португалию в поисках работы, но в аэропорту Лиссабона ему было отказано во въезде по непонятным пока причинам. Reuters со ссылкой на полиции уточняет, что украинец прибыл в Португалию 10 марта, а погиб 12 числа. Мужчине было 40 лет и он якобы "устроил беспорядки" в терминале.

"После его требований объяснить ситуацию ему надели наручники и против него была применена физическая сила. В таком состоянии (наручниках), его оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть", - написал он.

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По словам Садохи, инспекторам миграционной службы Португалии теперь грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины.

Посольство Украины в Португалии, в свою очередь, сообщило, что немедленно обратилось в коллегам в Португалии вербальной нотой с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, непредвзятого, независимого и справедливого расследования. В Португалии ответили, что проводят следственные действия для установления обстоятельств смерти гражданина Украины. "Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Португальской Республике и в Департаменте консульской службы МИД Украины", – заявили в МИД.

Ранее новости "Сегодня" писали, что у берегов Португалии арестовали судно с украинскими моряками.

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