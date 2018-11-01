В аэропорту Парижа столкнулись два пассажирских самолета

Сегодня, 01:44

Лайнер из США задел крылом Airbus A330, собиравшийся идти на взлет

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В аэропорту Парижа "Руасси — Шарль-де-Голль" пассажирский самолет из США задел крылом французский лайнер. Об этом пишет Parisien.

Столкновение произошло, когда Airbus A330-200 авиакомпании Air France, направлявшийся на остров Сент-Мартен, покинул место стоянки и остановился по пути к взлетно-посадочной полосе. В этот момент его задел крылом самолет американской авиакомпании Delta Air, проходивший позади.

В результате инцидента никто не пострадал, из-за столкновения лайнеров рейс Air France на Карибский курортный остров перенесли на следующий день.

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Напомним, в середине мая в аэропорту Стамбула столкнулись два самолета. Как сообщили очевидцы, при столкновении лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana Airlines нанес серьезные повреждения самолету A321Turkish Airlines.

Как сообщалось, в начале мая в киевском аэропорту самолет столкнулся с погрузчиком. Пострадал авиалайнер рейса EG276 Киев – Неаполь итальянской авиакомпании Ernest Airlines.

Также зимой 2018 года в самом большом аэропорту Канады столкнулись два самолета. На борту одного из самолетов находилось 6 членов экипажа и 168 пассажиров, все из которых безопасно эвакуировались.
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