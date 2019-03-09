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В акции "желтых жилетов" во Франции приняли участие почти 30 тысяч человек

Сегодня, 23:08

Сегодня состоялась 17-я еженедельная демонстрация движения "желтых жилетов"

В акции "желтых жилетов" во Франции приняли участие почти 30 тысяч человек Евросоюз Сегодня состоялась 17-я еженедельная демонстрация движения "желтых жилетов"

В акции "желтых жилетов" во Франции сегодня приняли участие около 28,6 тыс., в том числе в Париже – 3 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел. Это уже 17-я по счету еженедельная демонстрация движения "желтых жилетов", начиная с ноября 2018 года, против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Отмечается, что в прошлую субботу в акции приняли участие 39,3 тыс. человек, из которых 4 тыс. – в столице.

Сами "желтые жилеты" опровергают эти данные и утверждают, что полицейские занижают число демонстрантов.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал движение "желтых жилетов" отражением "гигантского коллективного провала", в котором он также поучаствовал.

Также сообщалось, что пострадавшие на протестах во Франции "желтые жилеты" подали в суд на главу полиции Парижа. Адвокат пояснила, что решение обратиться в суд связано с ;"утерей доверия к прокуратуре".

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Тег видео, Франция, акция протеста, Макрон, желтые жилеты

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