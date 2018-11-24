В Албании в стычках с протестующими пострадали 12 полицейских

Столкновения в Албании: в столице страны Тиране несколько сотен человек пытались прорваться в здание парламента. Травмированы 12 полицейских и трое протестующих.

Возмутили людей намерения правительства снести более трехсот частных домов из-за новой кольцевой дороги. Власти хотели купить участки – но местные жители выступили против. Несколько дней они блокировали дороги, а накануне даже прибегли к радикальным действиям. Впрочем, полиция протесты разогнала.

Недавно мы писали о том, как в Тернополе "обнищавшие" работники автодора устроили протест. Люди требовали выплатить задолженность по зарплате, которая составляет более 10 миллионов гривен.

А в конце октября в Черкасской области сразу несколько дорог Канева перекрыли учителя, которые требовали выплатить им задолженность по зарплате – по их словам, они зарплаты они не получают уже третий месяц.

Также мы рассказывали о том, как в Харькове больные диабетом вышли на митинг к стенам мэрии, требуя выделить деньги на закупку инсулина – в городе уже несколько месяцев существуют проблемы с выдачей препарата из-за нехватки средств, в которой городские власти винят Минздрав.