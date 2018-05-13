В Альпах нашли тело швейцарского туриста, пропавшего в марте

Погибшего нашли благодаря сноуборду, который торчал из снега

В департаменте Верхняя Савойя во французских Альпах обнаружили тело швейцарского туриста, который пропал еще в марте. Об этом сообщает Parisien.

"Тело обнаружил местный участник поискового сообщества, который вызвал спасателей, чтобы те спустили тело с вершины и передали похоронным службам", — сообщил представитель местной полиции.

По информации издания, погибшего туриста нашли благодаря сноуборду, который торчал из снега в небольшом ущелье на высоте две тысячи метров.

Не так давно четверо альпинистов погибли в Альпах от переохлаждения в швейцарском кантоне Вале. Еще пятерых пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали о том, как лавина в Швейцарии держит "в плену" 13 тысяч туристов.

Напомним, в индийском штате Джамму и Кашмир из-за схода снежных лавин по последним данным погибли уже 17 человек.

А в начале декабря 2017 года во Французских Альпах в результате схода лавины погибли три человека.



