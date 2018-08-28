В Альпах неожиданно выпал летний снег

Сегодня, 12:49

Всему виной холодный фронт, который надвинулся на Центральную Европу


В конце лета в Альпах выпало до полуметра снега. А до этого несколько недель была изнурительная жара. Температура резко снизилась до минус 4. Всему виной холодный фронт, который надвинулся на Центральную Европу. Снежно также в горах Германии и Италии. Местные говорят, такое бывает крайне редко, раз в 10-20 лет.

Климатологи говорят, что мы обречены на разные природные катаклизмы и предугадать их будет все сложнее.

"Глобальное потепление несет не только повышение температуры, но и экстремальные ситуации в плане погоды. В мире происходит разбалансировка климата, возникают аномальные явления, смещаются сезоны и прочее," – поясняет "Сегодня" координатор программы по изменению климата Национального экоцентра Мария Сторчило.

Напомним, в первый день лета, 1 июля, в России неожиданно выпал снег. Температура воздуха в нескольких регионах резко упала. Осадки накрыли Набережные Челны и Елабугу, Урал и Поволжье. Кадры летнего снега россияне массово размещали в социальных сетях.

Спустя два дня аномальные осадки выпали в Африке. Жителей окрестностей Кедровых гор в Южной Африке были в шоке от увиденного – у них посреди лета выпал снег. Такого там не видели уже десять лет.
видео, снег, Альпы
Источник:

"Сегодня"

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