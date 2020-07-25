В Альпах разбился самолет: есть погибшие

По меньшей мере четыре человека погибли в субботу, 25 июля при крушении небольшого туристического самолета в Швейцарских Альпах.

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Об этом сообщило итальянское агентство АНСА со ссылкой на местную полицию.

По предварительной информации, жертвами инцидента стали граждане Швейцарии и Австрии.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Германии легкомоторный самолет врезался в жилой дом в городе Везель, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате крушения погибли не менее трех человек, один ребенок пострадал.

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По данным местной полиции, после столкновения крыша здания загорелась. Сейчас огонь удалось локализировать. Копы не уточнили, были ли жертвы среди жильцов дома, или же они находились на борту самолета.

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Также сообщается, что поблизости был найден парашют, который предположительно является аварийным парашютом самолета.

Также спасатели рассказали, что стало причиной крушения легкомоторного самолета в Германии.

Видео: Reuters

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