В Альпах сошла новая лавина: есть погибшие
В числе жертв – по двое граждан Франции и Великобритании, одного пропавшего все еще ищут
В ходе поисково-спасательной операции на севере Италии были обнаружены тела трех лыжников-фрирайдеров, которые погибли после лавины, сошедшей в районе Валле д’Аоста. Поиски еще одного пропавшего продолжаются.
Как пишет британский таблоид Mirror, в числе жертв – по двое граждан Франции и Соединенного Королевства. Для последних это день должен был стать крайним перед тем, как вернуться домой.
Инцидент произошел 3 февраля около деревни Курмайор в итальянских Альпах – из-за угрозы новых лавин поиски в день трагедии были приостановлены. Отмечается, что экстремалов накрыло за пределами горнолыжной трассы.
Из-за высоты лавины участок горы оказался непроходим для спасателей и пришлось задействовать вертолеты.
Напомним, что на выходных на итальянской автомагистрали A22 в тысячи автомобилей застряли на автомагистрали в пробках, вызванных сильным снегопадом. Из-за непогоды несколько грузовиков на "летней" резине перевернулись, блокируя движение. Перед этим на автомагистраль сошла лавина, однако тогда на этом участке дороги тогда не было машин.
Также сообщалось о лавине в швейцарских Альпах, под которую попала группа туристов из 14 человек попала под лавину, в результате чего погиб 55-летний мужчина. Кроме того, попали под лавину и три члена лыжно-туристической группы в муниципалитете Шато-д'Экс, один из которых погиб.
Кроме того, мы писали об истории удивительного спасения двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут провел под снегом после лавины, сошедшей во французских Альпах.
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