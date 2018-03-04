В Альпах сошли две лавины: погиб лыжник

Еще один человек пропал без вести

В французских Альпах, в которых недавно произошло землетрясение, в департаменте Верхняя Савойя в результате схода двух снежных лавин погиб лыжник. Об этом сообщает LCI.

Всего под под снегом оказались шесть лыжников: один из них погиб, еще один числится пропавшим без вести.

Первая лавина сошла у городка Самоэн: под нее попали два лыжника. Одному удалось выбраться самостоятельно, второй – пропал без вести.

Вторая лавина сошла недалеко от Валлорсина: под снегом оказались четыре лыжника. Двое из них не пострадали, один был доставлен в местную больницу в тяжелом состоянии. Четвертый лыжник был обнаружен мертвым.

Ранее, в юго-западной части Франции нашли тела трех лыжников, попавших под лавину.

Как сообщалось, во Франции в результате схода лавины погибли три человека. Лавина сошла в районе Боннваль-сюр-Арк в Национальном парке Вануаз в Савойе. К поисковым работам привлекли вертолет. Спасатели нашли тела трех лыжников – двух мужчин и одной женщины. Среди них – тело горнолыжного инструктора.

А в Румынии снежная лавина накрыла группу лыжников. В горах национального парка Ретезат погибли подростки. Глава службы по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат сообщил, что тела подростков были извлечены из-под снега, трое других участников группы не пострадали.