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В Альпах стартовал заезд на собачьих упряжках "Большая Одиссея"

Сегодня, 14:05

Участие в соревнованиях в этом году приняли участие 23 команды, заезды проходят в девять этапов

В Альпах стартовал заезд на собачьих упряжках "Большая Одиссея" Евросоюз Участие в соревнованиях в этом году приняли участие 23 команды, заезды проходят в девять этапов

В Альпах стартовал заезд на собачьих упряжках. Участники гонок "Большая Одиссея" должны проехать 400 километров по снегу, преодолеть сложные подъемы и головокружительные спуски. Заезды проходят в девять этапов. Участие в соревнованиях в этом году приняли 23 команды. Болельщики могут следить за своими фаворитами, как на месте, в горах, так и на мониторах компьютеров. Каждая упряжка оборудована трекером для отслеживания ее местонахождения. Победитель заезда получит 25 000 евро.

Ранее сообщалось, что заезд на собачьих упряжках прошел в американском штате Аляска. Участники и их любимцы должны были преодолеть путь в тысячу миль. В соревнованиях принимали участие команды из разных стран. Победу получил норвежец Йоар Ульс. Дистанцию он преодолел за 9 дней и 12 часов. Теперь он и его любимцы могут хорошенько отдохнуть. Ведь первый приз – составляет 50 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Харьковской области прошел фестиваль Winter dog fest, в рамках которого достоялась гонка среди северных ездовых собак на упряжках.

 

собаки, забег, Альпы

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