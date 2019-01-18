В Альпах стартовал заезд на собачьих упряжках "Большая Одиссея"
Участие в соревнованиях в этом году приняли участие 23 команды, заезды проходят в девять этапов
В Альпах стартовал заезд на собачьих упряжках. Участники гонок "Большая Одиссея" должны проехать 400 километров по снегу, преодолеть сложные подъемы и головокружительные спуски. Заезды проходят в девять этапов. Участие в соревнованиях в этом году приняли 23 команды. Болельщики могут следить за своими фаворитами, как на месте, в горах, так и на мониторах компьютеров. Каждая упряжка оборудована трекером для отслеживания ее местонахождения. Победитель заезда получит 25 000 евро.
Ранее сообщалось, что заезд на собачьих упряжках прошел в американском штате Аляска. Участники и их любимцы должны были преодолеть путь в тысячу миль. В соревнованиях принимали участие команды из разных стран. Победу получил норвежец Йоар Ульс. Дистанцию он преодолел за 9 дней и 12 часов. Теперь он и его любимцы могут хорошенько отдохнуть. Ведь первый приз – составляет 50 тысяч долларов.
Также мы писали, что в Харьковской области прошел фестиваль Winter dog fest, в рамках которого достоялась гонка среди северных ездовых собак на упряжках.
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