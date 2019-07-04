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В Амстердаме хотят замуровать окна со "жрицами любви"

4 июля, 14:05

В нидерландской столице девушкам из "квартала красных фонарей" могут запретить позировать в витринах


Среди жриц любви и владельцев борделей в знаменитом "квартале красных фонарей" в Амстердаме, который ранее в этом году уже хотели реформировать, снова произошел настоящий переполох. Работников секс-индустрии не на шутку взбудоражила идея местной власти.

Мэр города Фемке Халсема предложила замуровать окна с витринами, где позируют секс-работницы. Уже даже готов план капитального ремонта исторического места.

В квартале "красных фонарей" почти три сотни офисов, которые проститутки арендуют вполне легально, как индивидуальные предприниматели. Нидерландские власти всегда лояльно относились к этому виду деятельности. Своеобразной рекламой борделей в квартале были подсвеченные окна. В них женщины сидят или стоят в соблазнительных позах.

Но с недавних пор, говорят в Нидерландах, такая реклама работает все хуже. Туристы стали меньше заказывать услуги. Большинство просто делает селфи на фоне "ночных бабочек" и постоянно тычут в них пальцами. Это изрядно раздражает и самих секс-работниц, и местных жителей. Поэтому в мэрии Амстердама появился план: замуровать окна или даже переселить "квартал красных фонарей" на окраину.

"Это может быть не оконной проституцией, а обычными борделями, где работают женщины. А фото женщин можно будет заранее просмотреть в интернете. Поэтому люди будут проходить мимо и не насмехаться над секс-работницами", – говорит мэр Амстердама Фемке Халсема.

Свои предложения градоначальница вскоре представит на суд жителей Амстердама. Но уже сейчас есть те, кто твердо убежден: замурованные окна – не лучшая идея.

"Если их замуруют, то все секс-работники уйдут в тень. И власти понадобится больше людей, чтобы регулировать этот рынок. Думаю, это бесперспективная идея", – говорит пресс-секретарь организации секс-работниц Фокси Энжел.

При этом "квартал красных фонарей" и без того переживает не лучшие времена. Он не выдерживает конкуренции с интернетом. Именно в сети клиенты все чаще заказывают секс-развлечения.

В любом случае со следующего года местные власти хотят вообще не пускать туристов в знаменитый квартал.

Впрочем, как отличать любознательных зрителей от клиентов, чиновники пока не разъяснили.

Напомним, что в прошлом году приезжим запретили фотографировать работников улицы Красных фонарей, а также смотреть им в лицо.

Мы также писали, что ранее часть жителей Амстердама взбунтовалась против огромного количества туристов, посещающих город. 

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Тег Нидерланды, проституция, Амстердам, секс-туризм

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