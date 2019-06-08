В Амстердаме из-за сильного ветра отменили 16 авиарейсов
В Нидерландах из-за непогоды задерживаются самолеты и поезда, отменяют фестивали и соревнования
В Амстердаме из-за плохой погоды – сильного ветра авиаперевозчик KLM отменил 16 рейсов – несколько взлетно-посадочных полос были закрыты.
"KLM отменил шестнадцать рейсов. По словам пресс-секретаря, такие меры необходимы, чтобы предотвратить задержку еще большего количества рейсов. Ветер оказался сильнее, чем ожидалось", – сообщает издание NOS.
Представитель аэропорта заявил, что значительная часть всех рейсов, вылетающих или прибывающих в аэропорт "Схипхол" задерживается. В большинстве случаев время задержки не превышало одного часа, но один из рейсов опоздал на два часа.
Также сильный ветер повлиял и на график прибытия поездов – поваленные деревья и ветки мешали их движению, и составы опаздывали на несколько часов. Из-за непогоды по всей стране было отменено множество фестивалей и спортивных мероприятий.
Ранее мы писали о том, что в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Спасателям пришлось отводить воду с подтопленного участка.
А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.
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