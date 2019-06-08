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В Амстердаме из-за сильного ветра отменили 16 авиарейсов

8 июня, 22:12

В Нидерландах из-за непогоды задерживаются самолеты и поезда, отменяют фестивали и соревнования

Фото: facebook.com/svo.airport
Фото: facebook.com/svo.airport.

В Амстердаме из-за плохой погоды – сильного ветра авиаперевозчик KLM отменил 16 рейсов – несколько взлетно-посадочных полос были закрыты.

"KLM отменил шестнадцать рейсов. По словам пресс-секретаря, такие меры необходимы, чтобы предотвратить задержку еще большего количества рейсов. Ветер оказался сильнее, чем ожидалось", – сообщает издание NOS.

Представитель аэропорта заявил, что значительная часть всех рейсов, вылетающих или прибывающих в аэропорт "Схипхол" задерживается. В большинстве случаев время задержки не превышало одного часа, но один из рейсов опоздал на два часа.

Также сильный ветер повлиял и на график прибытия поездов – поваленные деревья и ветки мешали их движению, и составы опаздывали на несколько часов. Из-за непогоды по всей стране было отменено множество фестивалей и спортивных мероприятий.

Ранее мы писали о том, что в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Спасателям пришлось отводить воду с подтопленного участка.


А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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Тег Нидерланды, ветер, аэропорт, поезда, самолеты, непогода, Амстердам, голландия

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