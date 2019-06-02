В Амстердаме нашли гранату в канале

Находку обнаружили отец с сыном, которые с помощью специального магнита искали в канале Сингел затонувшие вещи.

Об этом сообщает De Telegraaf.

"Специальный магнит нашел гранату в воде Амстердама, речь идет о канале Сингел, в субботу около 11 утра", – говорится в сообщении.

Специальные службы обезвредили гранату. Из-за опасной находки часть канала закрыта.

Напомним, в Мукачево на Закарпатье в карете скорой помощи умер 20-летний военнослужащий, смертельные ранения он вероятно получил от взрыва гранаты.

Ранее в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.

А в Луганской области мужчина подорвал гранату в банке. Пострадали местные жители, работники банка и полицейский.

Ранее мы писали, что в Полтавской области задержан работник полиции, который бросил в пенсионерку гранату.

Также мы писали, что во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина.