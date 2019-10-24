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В Амстердаме расстреляли пиццерию: есть погибшие

24 октября, 17:55

Подозреваемого удалось схватить в нескольких сотнях метров от места нападения


Не прошло и полгода после стрельбы в трамвае в голландском городе Утрехт, как неизвестный мужчина открыл огонь возле пиццерии на западе столицы Нидерландов.

В результате случившегося один человек погиб, а второй оказался в больнице с тяжелыми ранениями.

Полиция Амстердама перехватила автомобиль подозреваемого в нескольких сотнях метров от места нападения. После нескольких предупредительных выстрелов злоумышленника задержали.

Местные СМИ утверждают, что жертвами инцидента стали директор и работник ресторана. Но причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.

Напомним, что меньше года назад похожий случай произошел в самом центре другой европейской столице – Вене. Правоохранители считают инцидент результатом межклановых конфликтов между черногорской мафией, поскольку жертвой стрельбы стал член мафиозного клана Владимир Роганович, ранее судимый за убийство главаря другого конкурирующего клана.

А всего несколько месяцев назад стрельба произошла в одном из жилых домов хорватской столицы Загреба. Жертвами которой стали не менее шести человек, которые являлись членами одной семьи. Среди погибших был также и десятилетний ребенок.

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Нидерланды стрельба расстрел Амстердам пиццерия

Источник: Сегодня

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