В Амстердаме расстреляли пиццерию: есть погибшие

Не прошло и полгода после стрельбы в трамвае в голландском городе Утрехт, как неизвестный мужчина открыл огонь возле пиццерии на западе столицы Нидерландов.
В результате случившегося один человек погиб, а второй оказался в больнице с тяжелыми ранениями.
Полиция Амстердама перехватила автомобиль подозреваемого в нескольких сотнях метров от места нападения. После нескольких предупредительных выстрелов злоумышленника задержали.
Местные СМИ утверждают, что жертвами инцидента стали директор и работник ресторана. Но причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.
Напомним, что меньше года назад похожий случай произошел в самом центре другой европейской столице – Вене. Правоохранители считают инцидент результатом межклановых конфликтов между черногорской мафией, поскольку жертвой стрельбы стал член мафиозного клана Владимир Роганович, ранее судимый за убийство главаря другого конкурирующего клана.
А всего несколько месяцев назад стрельба произошла в одном из жилых домов хорватской столицы Загреба. Жертвами которой стали не менее шести человек, которые являлись членами одной семьи. Среди погибших был также и десятилетний ребенок.
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