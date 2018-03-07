В Амстердаме школьники избили ногами вооруженного мужчину

Сегодня, 14:58

Преступник собирался устроить резню в одном из колледжей города


facebook.com/rodion.shovkoshytnyi

Неизвестный мужчина с ножом попытался напасть на студентов одного из колледжей в Амстердаме, Нидерланды. Однако он не ожидал, что ученики заведения смогут дать ему отпор самостоятельно. 

Кадры нападения появились в социальных сетях. 

На них видно, как толпа студентов гонится за вооруженным мужчиной. Они повалили его на землю, бросали в него рюкзаками и отпинали ногами.

Мужчине пришлось спешно покинуть территорию учебного заведения. 

Напомним, в Нигерии пропали без вести 111 учениц школы после нападения боевиков террористической группировки Боко Харам. Боевики совершили нападение на среднюю школу города Дапчи, штат Йобе, 19 февраля. 

Как сообщалось, по крайней мере 82 школьницы из лицея в нигерийском городе Чибок, похищенные боевиками радикального движения "Боко харам", были освобождены в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

Отметим, боевики "Боко харам" в апреле 2014 года похитили из лицея в Чибоке 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать. Ранее не раз появлялась информация о том, что радикалы могли насильно выдавать девочек замуж или продавать в рабство. 
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