В Амстердаме взорвался магазин, торгующий коноплей
В результате взрыва никто не пострадал
В Амстердаме произошел взрыв в кофе-шопе – заведении, которое занимается продажей конопли и продукции из нее.
"Около 5:10 полиция получила сообщение о громком взрыве в кофе-шопе на Линнеусстраат", – сообщает NOS.
В результате взрыва обошлось без пострадавших, однако были повреждены несколько соседних зданий.
Напомним, в минувшем году возле полицейского участка в шведском городе Мальме произошел взрыв. Взрыв произошел в квартале Розенгард, который населен преимущественно мигрантами. В результате взрыва никто не пострадал, здание получило повреждения. Пострадали также припаркованные рядом с участком автомобили. В полиции убеждены, что целью атаки был именно полицейский участок.
Также в городе Мальме на юге Швеции был взорван полицейский автомобиль, припаркованный около участка.
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