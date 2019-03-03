В Амстердаме взорвался магазин, торгующий коноплей

В результате взрыва никто не пострадал

В Амстердами взорвался магазин с коноплей. Фото: NOS.

В Амстердаме взорвался магазин, торгующий коноплей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bf3/837/5c7bf38378fe7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bf3/837/5c7bf38378fe7.jpg 2019-03-03T17:33:17+02:00 Евросоюз В результате взрыва никто не пострадал

В Амстердаме произошел взрыв в кофе-шопе – заведении, которое занимается продажей конопли и продукции из нее.

"Около 5:10 полиция получила сообщение о громком взрыве в кофе-шопе на Линнеусстраат", – сообщает NOS.

В результате взрыва обошлось без пострадавших, однако были повреждены несколько соседних зданий.

Напомним, в минувшем году возле полицейского участка в шведском городе Мальме произошел взрыв. Взрыв произошел в квартале Розенгард, который населен преимущественно мигрантами. В результате взрыва никто не пострадал, здание получило повреждения. Пострадали также припаркованные рядом с участком автомобили. В полиции убеждены, что целью атаки был именно полицейский участок.

Также в городе Мальме на юге Швеции был взорван полицейский автомобиль, припаркованный около участка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Амстердаме взорвался магазин, торгующий коноплей". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.