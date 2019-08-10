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В Амстердаме жителей напугал мощный вихрь: фото и видео торнадо

Сегодня, 11:09

Скорость ветра, вероятно, достигала около 100 километров в час

В столице Нидерландов Амстердаме наблюдался сильный вихрь, который образовался между Центральным вокзалом и научным музеем NEMO. Инцидент произошел девятого августа в Остердоке – центральном районе города, сообщают местные СМИ.

Скорость ветра, вероятно, достигала около 100 километров в час. По данным спасательных служб, от жителей города поступило несколько сообщений об ущербе, нанесенном тайфуном, в том числе о повреждении лодки, снесенной черепице и поваленных деревьях.

Видео с изображением природного явления поделились многие пользователи социальных сетей.

В Одесской области в результате осложнения погодных условий пронеслись два смерча. Жители дважды за день наблюдали грозное явление природы и выкладывали видео в YouTube. А третьего августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие.

Также, в начале июля на Китай обрушился смерч, жертвами которого стали не менее шести человек и еще 190 были ранены. Вечером 3 июля скорость порывов ветра в китайском городе Кайюань в провинции Ляонин достигала 23 метров в секунду – смерч такой силы сметал автомобили, небольшие постройки и другие предметы.

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