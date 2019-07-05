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В аресте иранского танкера на Гибралтаре появился "русский след"

5 июля, 12:25

Оказалось, что Grace 1 принадлежит зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах российской компании

Танкер Grace 1. Фото: REUTERS
Танкер Grace 1. Фото: REUTERS.

Танкер Grace 1, который накануне задержали власти Гибралтара, принадлежит не Ирану, как сообщалось изначально, а России, пишет Mehr.

По данным иранского издания, нефтевозом владеет зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах российская компания Russian Titan Shipping Line. Эту же информацию подтверждают и онлайн-сервисы.

При этом танкер перевозил иранскую нефть, уточняют журналисты.

Напомним, в момент своего задержания судно шло под флагом Панамы. Задержано оно было за нарушение международных санкций против сирийского режима Башара Асада – на Grace 1 доставляли нефть на нефтеперерабатывающий завод "Банияс" в провинции Тартус.

По словам исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля, задержание было произведено по запросу США.

Напомним, этой весной президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Сирии.

Кроме того, в январе этого года Европейском Союзе ввел санкции против 11 бизнесменов и 5 компаний за поддержку режима президента Сирии Башара аль-Асада. Таким образом, санкционный список состоит из 270 физических и 72 юридических лиц, на которых распространяются запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов.

Также в этом году в районе Керченского пролива произошел пожар на танкерах Maestro и Venice, которые тоже поставляли газ в Сирию в нарушение санкций. Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:

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Тег нефть, Россия, Иран, Сирия, танкер, санкции, Гибралтар

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