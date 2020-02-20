Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

В Австралии перевернулся поезд с людьми: есть жертвы

20 февраля, 15:12

В момент происшествия в поезде находились около 160 человек

В Австралии, где лишь недавно погасили крупные лесные пожары, произошла крупная железнодорожная авария со смертельными последствиями.

Как сообщает местный телеканал 10News, вечером 20 февраля (по австралийскому времени) в штате Виктория сошли с рельсов пять вагонов и локомотив пассажирского поезда, который направлялся из Сиднея в Мельбурн.

Авария произошла недалеко от железнодорожной станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. В момент происшествия в поезде находились порядка 160 человек.

Реклама

В результате погибли не менее двух человек и еще пятерых госпитализировали – один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кроме того, было приостановлено движение поездов между Мельбурном и Сиднеем.

"Полиция подтвердила, что два человека скончались на месте. Одного человека доставляют воздушным транспортом в Мельбурн. Состояние большого числа человек изучают, но, похоже, они не получили серьезных ранений", – утверждают в скорой помощи.

В тренде
Бойня в немецком Ханау: новые подробности, фото, видео

Напомним, пару лет назад в Австралии пришлось пустить под откос грузовой состав из 268 вагонов с железной рудой компании, который проехал более 90 километров без машиниста.

А в октябре в этой стране перевернулся грузовик с пивом – чтобы убрать сотни банок с хмельным напитком, на место ДТП вызвали экскаватор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Австралия железная дорога поезда

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
В Брюсселе сделали четко заявление по США: Отношения не могут быть прежними
В Брюсселе сделали четко заявление по США: Отношения не могут быть прежнимиЕвросоюз
Жуткая находка в Бельгии: обнаружены стены из человеческих костей
Жуткая находка в Бельгии: обнаружены стены из человеческих костейЕвросоюз
Пассажирский самолет Wizz Air чудом сел во время урагана, видео
Пассажирский самолет Wizz Air чудом сел во время урагана, видеоFun
Польша предложила изменить
Польша предложила изменить "нормандский формат": США и ЕС должны быть его частьюПолитика
"Будьте осторожны при сделках с Россией": Пристайко припомнил Земану историю с ЯнуковичемПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...