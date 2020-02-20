В Австралии перевернулся поезд с людьми: есть жертвы

В момент происшествия в поезде находились около 160 человек

В Австралии, где лишь недавно погасили крупные лесные пожары, произошла крупная железнодорожная авария со смертельными последствиями.

Как сообщает местный телеканал 10News, вечером 20 февраля (по австралийскому времени) в штате Виктория сошли с рельсов пять вагонов и локомотив пассажирского поезда, который направлялся из Сиднея в Мельбурн.

Авария произошла недалеко от железнодорожной станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. В момент происшествия в поезде находились порядка 160 человек.

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В результате погибли не менее двух человек и еще пятерых госпитализировали – один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кроме того, было приостановлено движение поездов между Мельбурном и Сиднеем.

"Полиция подтвердила, что два человека скончались на месте. Одного человека доставляют воздушным транспортом в Мельбурн. Состояние большого числа человек изучают, но, похоже, они не получили серьезных ранений", – утверждают в скорой помощи.

Напомним, пару лет назад в Австралии пришлось пустить под откос грузовой состав из 268 вагонов с железной рудой компании, который проехал более 90 километров без машиниста.

А в октябре в этой стране перевернулся грузовик с пивом – чтобы убрать сотни банок с хмельным напитком, на место ДТП вызвали экскаватор.

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