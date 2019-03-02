В Австрии центры приема беженцев переименовали в центры отправки

МВД Австрии возлагает надежды на разработку "ускоренных процедур" для людей, шансы которых получить убежище мизерные

Фото: AFP

В Австрии центры приема беженцев переименовали в центры отправки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/36f/726/5c536f726d50a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/36f/726/5c536f726d50a.jpg 2019-03-02T02:30:00+02:00 Евросоюз МВД Австрии возлагает надежды на разработку "ускоренных процедур" для людей, шансы которых получить убежище мизерные

С 1 марта в Австрии первичные центры приема просителей убежища называются центрами отправки. Соответствующее решение было принято министерством внутренних дел Австрии, которое возглавляет политик от правопопулистской партии FPO Герберт Кикль.

Уже бывшие центры приема в Трайскирхене и Тальхаме в пятницу уже имели табличку "Центры отправления" (Ausreisezentren).

Согласно принятым изменениям, отныне центры отправления должны быстрее проводить продеру установления личности и маршрута прибытия просителей убежища. Также сразу будет создаваться прогноз риска, например, о возможной криминальной истории.

МВД Австрии возлагает надежды на разработку "ускоренных процедур" для людей, шансы которых получить убежище мизерные. Такая процедура должна быть сокращена с 27 дней до 20.

Также в будущем в центрах отправки планируется ввести обязательное присутствие проживающих в них лиц с 22:00 вечера до 6:00 утра.

Тем временем, в ООН сообщили, что из Венесуэлы выехали более 3 миллионов человек. Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия.

Напомним, в Польше рассказали, сколько украинцев стали беженцами в 2018 году. В целом за минувший год в польский МИД поступило более 4 тыс. обращений о предоставлении международной защиты.

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