В Австрии центры приема беженцев переименовали в центры отправки
МВД Австрии возлагает надежды на разработку "ускоренных процедур" для людей, шансы которых получить убежище мизерные
С 1 марта в Австрии первичные центры приема просителей убежища называются центрами отправки. Соответствующее решение было принято министерством внутренних дел Австрии, которое возглавляет политик от правопопулистской партии FPO Герберт Кикль.
Уже бывшие центры приема в Трайскирхене и Тальхаме в пятницу уже имели табличку "Центры отправления" (Ausreisezentren).
Согласно принятым изменениям, отныне центры отправления должны быстрее проводить продеру установления личности и маршрута прибытия просителей убежища. Также сразу будет создаваться прогноз риска, например, о возможной криминальной истории.
МВД Австрии возлагает надежды на разработку "ускоренных процедур" для людей, шансы которых получить убежище мизерные. Такая процедура должна быть сокращена с 27 дней до 20.
Также в будущем в центрах отправки планируется ввести обязательное присутствие проживающих в них лиц с 22:00 вечера до 6:00 утра.
Тем временем, в ООН сообщили, что из Венесуэлы выехали более 3 миллионов человек. Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия.
Напомним, в Польше рассказали, сколько украинцев стали беженцами в 2018 году. В целом за минувший год в польский МИД поступило более 4 тыс. обращений о предоставлении международной защиты.
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