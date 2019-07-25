В Австрии объявили в розыск предполагаемого сотрудника ГРУ

Россиянин подозревается в работе на ГРУ и шпионаже

Фото: pexels.com

Власти Австрии объявили в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Егоровича Зайцева, который подозревается в работе на ГРУ и шпионаже.

По данным австрийских СМИ, дело Зайцева связано с делом 70-летнего полковника армии в отставке, которого заподозрили в шпионаже в пользу России в конце 2018 года.

Бывший полковник армии Австрии, подозреваемый австрийской прокуратурой в шпионаже в пользу России, мог попасть в поле зрения спецслужб благодаря информации, полученной британской разведкой от бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С таким предположением выступило австрийское издание Kurir.

По данным газеты, австрийский полковник в отставке "Мартин М. мог попасть в широкие сети в ходе успехов британской контрразведки, основанных на офицере ГРУ Сергее Скрипале".

Ранее газета Kleine Zeitung со ссылкой на собственные источники в Минобороны Австрии сообщало, что британские спецслужбы передали Австрии сведения об отставном австрийском полковнике, который подозревается Веной в шпионаже в пользу России.Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочени на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

В МИДе РФ открестились от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.

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