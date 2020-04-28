Коронавирус отступает: в Австрии отменят режим самоизоляции и откроют рестораны

Власти Австрии, которые ранее назвали коронавирус главным вызовом со времен Второй мировой войны, собираются с 1 мая отменить ограничения по выходу на улицу для населения, введенные в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава страны Рудольф Аншобер.

"Сегодня мы можем вам объявить, что мы можем завершить ограничения по выходу на улицу. Нам не нужно их продлевать, с позиции сегодняшнего дня и по состоянию данных на сегодня. Вместо этого мы переходим к открытому порядку. Это правило означает, что с 1 мая до конца июня мы будем находиться на этапе, при котором гражданам будет разрешено выходить и при котором нужно будет соблюдать дистанцию в один метр от людей, не проживающих в одной квартире", - сказал министр на пресс-конференции в Вене.

Власти в мае также разрешат собираться на улице группами более 10 человек. Это разрешение не будет распространяться на проведение митингов и демонстраций.

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Как пояснил министр здравоохранения, Австрия может приступить ко второму этапу отмены ограничений с 1 мая, потому что властям удалось выйти на плато по приросту заболевших. Кроме того, после начала первого этапа открытия мелких магазинов с 14 апреля число зараженных коронавирусом не стало расти, а наоборот, продолжило снижаться.

В свою очередь министр сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии Элизабет Кестингер информировала, что в течение следующего месяца могут быть постепенно открыты рестораны и отели. "15 мая откроются точки общественного питания. Следующим возможным шагом станет открытие гостиниц с 29 мая", – сказала министр.

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По ее словам, рабочее время ресторанов будет длиться с 06:00 до 23:00. Гости точек общественного питания должны будут соблюдать дистанцию от посторонних посетителей в один метр, это правило будет действовать также для размещения столов. Перед посещением ресторана будет необходимо зарезервировать столик, чтобы избежать большого скопления людей. Сотрудникам ресторанов, которые контактируют с гостями, надо будет носить медицинские маски.

В Австрии режим самоизоляции для населения действует с 16 марта до 1 мая. Отменены массовые, спортивные мероприятия, закрыты объекты культуры, торговые центры, отели, рестораны. Население обязали носить защитные маски в магазинах и общественном транспорте. Власти с 14 апреля открыли мелкие магазины и строительные рынки.

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Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в Австрии подтверждено 15 357 случаев заражения коронавирусом, умерли 549 человек, 12 580 человек выздоровели.

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