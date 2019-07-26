В Австрии полковник более 30 лет шпионил для ГРУ: подробности

Российская военная разведка завербовала австрийского офицера еще в 1987 году

Фото: Pixabay

В Австрии полковник 30 лет шпионил для россиян.

Об этом пишет Укринформ.

Он использовал для контактов со своим российским куратором не только радиосвязь и сложную систему спутниковой связи, но и другие новейшие технологии шпионажа.

"Для транснациональной шпионской деятельности шпион в федеральной армии и русский офицер-куратор использовали не только шпионскую радиосвязь и очень сложную спутниковую связь, а также другие современные шпионские технологии, которые требовали регулярного обучения шпиона и соответствующих инструктажей офицера-куратора", – заявили в полиции.

Австрийской контрразведке удалось проанализировать и изучить эти устройства.

Российская военная разведка завербовала австрийского офицера еще в 1987 году: "После первого известного контакта в 1987 году полковник шпионил в пользу российской военной разведки и передавал своему связном офицеру информацию военного характера об австрийской федеральной армии, прежде всего, об особенностях систем вооружения и задачи сухопутных и военно-воздушных сил".

Выйти на след шпиона в австрийской армии, который 30 лет работал на россиян, удалось благодаря иностранной спецслужбе, которая "зафиксировала оперативную встреча шпиона из федеральной армии и его российского офицера-куратора". Во время этой встречи австрийский полковник получил от российского связного 30 тыс. евро наличными в качестве оплаты за предоставленную информацию.

В дальнейшем офицер из Зальцбурга продолжал свою шпионскую деятельность в пользу ГРУ в течение трех десятилетий своей службы в австрийской армии, за что в целом мог получить от русских "сотни тысяч евро".

Имя обвиняемого в шпионаже 70-летнего австрийского полковника не разглашается. Пока идет следствие, он находится в досудебном заключении в Зальцбурге.

Как сообщила полиция 25 июля, отставной армейский полковник "молчит по поводу дальнейших собранных обвинений в преступных действиях, фактов и результатов расследования, за исключением первых показов". Расследование проводит земельное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Зальцбурга (региональное отделение австрийской полицейско-контрразведывательной службы BVT) в постоянном контакте и согласовании с прокуратурой Зальцбурга.

Бывший полковник армии Австрии, подозреваемый австрийской прокуратурой в шпионаже в пользу России, мог попасть в поле зрения спецслужб благодаря информации, полученной британской разведкой от бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С таким предположением выступило австрийское издание Kurir.

По данным газеты, австрийский полковник в отставке "Мартин М. мог попасть в широкие сети в ходе успехов британской контрразведки, основанных на офицере ГРУ Сергее Скрипале".

Ранее газета Kleine Zeitung со ссылкой на собственные источники в Минобороны Австрии сообщало, что британские спецслужбы передали Австрии сведения об отставном австрийском полковнике, который подозревается Веной в шпионаже в пользу России.Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

В МИДе РФ открестились от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Австрии полковник более 30 лет шпионил для ГРУ: подробности". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"