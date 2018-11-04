В Австрии предупредили об угрозе прорыва в ЕС 20 тысяч вооруженных мигрантов

Они нацелены на Германию и скандинавские страны, где созданы лучшие условия для их пребывания

В Министерстве внутренних дел Австрии предупредили о возможности прорыва в ЕС через боснийско-хорватскую границу более 20 тысяч вооруженных холодным оружием мигрантов из Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

При этом большинство из мигрантов, которые в ближайшее время могут прорваться через границу вовсе не сирийские беженцы, а пакистанцы, иранцы, алжирцы и марокканцы. Почти каждый из них вооружен ножами.

"Хорваты сейчас прикладывают все усилия для самостоятельного противостояния этой ситуации. Они разместили специальные подразделения на границе. Сейчас едут другие мигранты, это не семьи, женщин там почти нет, 95% мигрантов, готовящих прорыв, это молодые мужчины, почти все вооруженные ножами. Одного полицейского уже пытались зарезать", – подчеркивают специалисты департамента миграции МВД Австрии.

Как предупреждают австрийские силовики, все эти мигранты нацелены приехать в Германию или скандинавские страны, где местными властями созданы лучшие условия для их пребывания.

Напомним, что не так давно канцлер Германии Ангела Меркель выразила свою поддержку Договору о безопасной, благоустроенной и регулируемой миграции, который ранее был согласован Генеральной Ассамблеей ООН.

В тоже время власти ряда других европейских стран отказались подписывать Всемирный пакт ООН о миграции, поскольку он может привести к новому потоку беженцев в Евросоюз. Среди таких стран Венгрия и Австрия. Пакт также отказались подписывать США.

Напомним, что в июне лидеры стран-членов Евросоюза достигли соглашения по миграционному кризису.