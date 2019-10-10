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В Австрии прогремел взрыв на заводе: есть пострадавшие, видео

10 октября, 13:13

В результате случившегося был поврежден мусоросжигательный завод в Линце

Видео: Сhris Zeintl/Twitter

Спустя полгода после взрыва на заводе производителя пистолетов Glock в австрийской Каринтии, на севере страны произошло новое ЧП.

Утром 10 октября возле аэропорта расположенного между Зальцбургом и Веной города Линц прогремел взрыв. В результате случившегося был сильно поврежден мусоросжигательный завод Energie AG Umwelt Service.

По данным издание Kronen Zeitung пострадавших не менее девяти человек: трое человек получили серьезные ранения и еще шестеро были легко ранены.

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Причина взрыва остается неизвестной. На месте работают 13 пожарных бригад.

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Напомним, пару недель назад в австрийской в общине Сант Йодок ам Бреннер в Тироле произошел взрыв в супермаркете. В результате происшествия около десяти человек получили травмы.

"Сегодня" также сообщали о взрыве в жилом пятиэтажном доме в Вене, в результате чего здание обвалилось прямо на головы прохожих. Взрывная волна была так сильна, что в близлежащих домах выбило стекла. В результате происшествия ранения получили 10 человек. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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Австрия взрыв завод мусоросжигательный завод

Источник: Сегодня

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