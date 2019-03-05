В Австрии произошел взрыв на оружейном заводе: есть жертвы

Один работник погиб, еще один получил тяжелые ранения

Фото: Pixabay

В Австрии произошел взрыв на оружейном заводе: есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg 2019-03-05T23:24:49+02:00 Евросоюз Один работник погиб, еще один получил тяжелые ранения

На заводе всемирно известного производителя пистолетов Glock (Каринтия, Австрия) 5 марта произошел взрыв. Один работник погиб, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщает АРА.

"В результате взрыва на вооруженном заводе Glock в городке Ферлах в Каринтии во вторник погиб один работник. Он умер сразу на территории завода. Еще один работник получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Раненого доставили в госпиталь, его состояние стабильное.

Причина взрыва на заводе пока неизвестна. Полиция проводит расследование. Угрозы для населения нет.

Напомним, в южнокорейском городе Тэджон на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв с последующим горением. Погибли по меньшей мере три человека.

В прошлом году произошел взрыв на заводе боеприпасов в РФ. В эпицентре взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области в России находились девять человек. Трое из них погибли, трое – доставлены в больницы.

Кроме того, сообщалось о серии взрывов и пожаре возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй. В результате случившегося погибли 22 человек и еще столько же получили ранения.

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