В Австрии произошел взрыв на оружейном заводе: есть жертвы
Один работник погиб, еще один получил тяжелые ранения
На заводе всемирно известного производителя пистолетов Glock (Каринтия, Австрия) 5 марта произошел взрыв. Один работник погиб, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщает АРА.
"В результате взрыва на вооруженном заводе Glock в городке Ферлах в Каринтии во вторник погиб один работник. Он умер сразу на территории завода. Еще один работник получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.
Раненого доставили в госпиталь, его состояние стабильное.
Причина взрыва на заводе пока неизвестна. Полиция проводит расследование. Угрозы для населения нет.
Напомним, в южнокорейском городе Тэджон на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв с последующим горением. Погибли по меньшей мере три человека.
В прошлом году произошел взрыв на заводе боеприпасов в РФ. В эпицентре взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области в России находились девять человек. Трое из них погибли, трое – доставлены в больницы.
Кроме того, сообщалось о серии взрывов и пожаре возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй. В результате случившегося погибли 22 человек и еще столько же получили ранения.
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