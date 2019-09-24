В Австрии произошел взрыв в супермаркете.
В результате происшествия около десяти человек получили травмы.
Спасатели разбирают завалы. На месте возник пожар, его уже ликвидировали.
Полиция выясняет детали. По неподтвержденной версии – взорвался газ, из-за того, что один из сотрудников просверлил газовую трубу прямо в магазине.
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Напомним, в центре Львова 22 декабря минувшего года на проспекте Свободы произошел мощный пожар. Как сообщается в Facebook от имени активиста Игоря Зинкевича, в одном из павильонов произошел взрыв. В результате пострадали три человека, один из них получил тяжелые травмы.
А жилой дом на четыре квартиры взорвался в Кропивницком. Причина – утечка газа. Ударной волной выбило окна, разрушило внутреннюю стену и повредило крышу. В момент взрыва в здании находилось восемь жителей. Никто не погиб. Одного жильца с ожогами забрали в больницу. Именно в его квартире и произошел взрыв. Спасатели предполагают, хозяин просто забыл выключить газ перед тем, как лечь спать.
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