В Австрии застрелили свидетеля в деле об убийстве Окуевой – СМИ

В пригороде австрийской столицы Вены возле торгового центра застрелили уроженца Чечни, который проходил свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой. Кроме того, мужчина часто критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

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Как сообщает "Кавказ.Реалии", убит был Мамихан Умаров, больше известен как Анзор из Вены.

"Стрелявшим был уроженец Чечни. Убитым, по нашей информации, является Анзор из Вены", – рассказал представитель одной из чеченских диаспор в Европе.

О том, что убитый был свидетелем по делу об убийстве Окуевой, рассказал бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Он был главным свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевои и покушении на Адама Осмаева, и теракта в Киеве под телеканалом Эспрессо", – написал он в своем Telegram-канале.

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Кроме того, об этом убийстве сообщила газета Österreich. По данным австрийских СМИ, мужчину убили вечером возле торгового центра G3. Стрелок открыл огонь из автомобиля серебристого цвета. Его местным полицейским удалось задержать в городе Линце.

Отметим, что Умаров заявлял о себе, как о бывшем наемнике. По его словам, он являлся экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия. Также Умаров рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Напомним, Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области – неизвестные расстреляли автомобиль, в котором ехали она и ее супруг, командир добробата Адам Осмаев.

Все подробности этого преступления и что известно о задержанных, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Убийство Амины Окуевой: все подробности задержания предполагаемых убийц".

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