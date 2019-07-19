В австрийских горах произошла авиакатастрофа: есть погибшие

Самолет задел скалу в районе горного хребта Веттерштайн, упал и сгорел

Фото: salzburg24..

Спустя менее полугода после крушения самолета во время авиашоу возле австрийского города Зальцбург, на западе страны произошла новая авиакатастрофа.

Ссылаясь на правоохранительные органы, агентство APA сообщает о крушении небольшого самолета в федеральной земле Тироль, в результате которого погибли не менее трех человек.

Инцидент случился вечером 18 июля в районе горного хребта Веттерштайн, где на высоте порядка 2,3 км воздушное судно врезалось в скалу, рухнуло и сгорело.

В настоящее время полиция устанавливает личности погибших, маршрут следования и модель самолета. В австрийской полиции допускают, что самолет мог лететь из Италии.

Напомним, ранее в этом году над ледником Рютор в итальянской части Альпов столкнулся небольшой туристический самолет и вертолет, погибли как минимум пять человек. Еще шестеро выжили и были эвакуированы – двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

А буквально на днях в России потерпел крушение легкий самолет, в результате чего пострадали четыре человека – воздушное судно столкнулось с домом правой плоскостью своего крыла и носом, полностью уничтожив половина здания. Подробнее о случившемся вы можете узнать в видеосюжете:

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