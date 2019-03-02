В автобусе Лондона совершили находку дороже 10 миллионов гривен
Убираясь после пассажиров обнаружил конверт с огромной суммой денег
Невероятно честный мужчина обратился в полицию британской столицы с редкой находкой – коричневым конвертом, в котором лежала 300 тыс. фунтов стерлингов (более 10,5 млн гривен).
Как пишет The Daily Mirror, вместо того, чтобы присвоить оставленную кем-то очень крупную сумму денег, работающий уборщиком британец решил отнести ее в полицейский участок.
При этом имя мужчины не приводится, как и то, нашли ли владельца состояния. О нем известно, что он является сотрудником одной из британских клининговых контор, отвечающей за уборку в лондонских автобусах.
Кроме того, издание рассказало и о других, куда менее приятных, находках. Оказалось, что британские пассажиры общественного транспорта теряют в автобусах фритюрницы, положительные тесты на беременность, грязные подгузники, вставные челюсти, игрушки "для взрослых" и даже внутренние органы животных.
Напомним, что в конце 2018 года житель Нью-Йорка нашел в метро потерянную сумку Chanel с 10 тыс. долларов и отнес ее в полицию.
Мы также писали, что минувшей осенью на станции "Шулявская" в киевского метро пассажир нашел сумку с 120 тыс. гривен и около трех тыс. долларов.
А вот во Львовской области задержали два автобуса, в которых была обнаружена контрабанда, которую везли в Польшу через пункт пропуска "Краковец".
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