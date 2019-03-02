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В автобусе Лондона совершили находку дороже 10 миллионов гривен

Сегодня, 16:50

Убираясь после пассажиров обнаружил конверт с огромной суммой денег

Фото: Pixabay
В автобусе Лондона совершили находку дороже 10 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a98/1f4/5c7a981f403ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a98/1f4/5c7a981f403ab.jpg Евросоюз Убираясь после пассажиров обнаружил конверт с огромной суммой денег

Невероятно честный мужчина обратился в полицию британской столицы с редкой находкой – коричневым конвертом, в котором лежала 300 тыс. фунтов стерлингов (более 10,5 млн гривен).

Как пишет The Daily Mirror, вместо того, чтобы присвоить оставленную кем-то очень крупную сумму денег, работающий уборщиком британец решил отнести ее в полицейский участок.

При этом имя мужчины не приводится, как и то, нашли ли владельца состояния. О нем известно, что он является сотрудником одной из британских клининговых контор, отвечающей за уборку в лондонских автобусах.

Кроме того, издание рассказало и о других, куда менее приятных, находках. Оказалось, что британские пассажиры общественного транспорта теряют в автобусах фритюрницы, положительные тесты на беременность, грязные подгузники, вставные челюсти, игрушки "для взрослых" и даже внутренние органы животных.

Напомним, что в конце 2018 года житель Нью-Йорка нашел в метро потерянную сумку Chanel с 10 тыс. долларов и отнес ее в полицию.

Мы также писали, что минувшей осенью на станции "Шулявская" в киевского метро пассажир нашел сумку с 120 тыс. гривен и около трех тыс. долларов.

А вот во Львовской области задержали два автобуса, в которых была обнаружена контрабанда, которую везли в Польшу через пункт пропуска "Краковец".

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Тег автобус, деньги, Великобритания, Лондон, общественный транспорт

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