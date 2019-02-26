В Балтийское море зашел эсминец ВМС США с крылатыми ракетами
Американский корабль идет вдоль побережья Германии в восточном направлении
Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)) во вторник, пройдя пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.
Эсминец может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он также оснащен системой противоракетной обороны "Иджис".
В данный момент американский корабль идет вдоль побережья Германии в восточном направлении.
Это уже второй заход эсминца Gravely в Балтийское море в текущем году.
В январе корабль находился там в общей сложности 19 дней. После захода в Балтийское море его взяли на сопровождение корабли российского Балтфлота. Во время похода он заходил с визитом в Копенгаген (Дания) и Киль (Германия).
В настоящее время Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.
Напомним, летом 2016 года возле USS Gravely в Средиземном море проводил опасные маневры российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" – приблизился на 300 метров. Кроме того, с расчехленным оружием вел слежение за американским авианосцем Dwight D. Eisenhower.
Ранее сообщалось, что в Одессу зашел эсминец США с ракетами "Томагавк".
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