В Балтийское море зашел эсминец ВМС США с крылатыми ракетами

Американский корабль идет вдоль побережья Германии в восточном направлении

В Балтийское море зашел эсминец ВМС США с крылатыми ракетами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/510/4fa/5c75104fa555d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/510/4fa/5c75104fa555d.jpg 2019-02-26T12:12:00+02:00 Евросоюз Американский корабль идет вдоль побережья Германии в восточном направлении

Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)) во вторник, пройдя пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

Эсминец может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он также оснащен системой противоракетной обороны "Иджис".

В данный момент американский корабль идет вдоль побережья Германии в восточном направлении.

Это уже второй заход эсминца Gravely в Балтийское море в текущем году.

В январе корабль находился там в общей сложности 19 дней. После захода в Балтийское море его взяли на сопровождение корабли российского Балтфлота. Во время похода он заходил с визитом в Копенгаген (Дания) и Киль (Германия).

В настоящее время Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Напомним, летом 2016 года возле USS Gravely в Средиземном море проводил опасные маневры российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" – приблизился на 300 метров. Кроме того, с расчехленным оружием вел слежение за американским авианосцем Dwight D. Eisenhower.

Ранее сообщалось, что в Одессу зашел эсминец США с ракетами "Томагавк".

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