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В Балтийском море начались масштабные учения НАТО

7 июня, 15:17

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

В учениях участвуют 19 стран

В Балтийском море стартовали международные военные учения Baltops. Участие в них примут 19 стран НАТО, сообщает ERR.ee.

В учениях будут задействованы 3000 человек из 19 стран, 29 судов и 29 авиасредств. Продлятся маневры с 7 по 16 июня.

Для безопасности участников действия в этом году проходят только на море. Такая мера позволит подразделениям расширить оперативное межгосударственное сотрудничество, обеспечив при этом здоровье и готовность экипажей для действий по поддержанию постоянной региональной безопасности.

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Это уже 49-е учения Baltops, в них участвуют Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса был изменен план проведения учений Sea Breeze-2020 ("Си Бриз") – отменены сухопутные мероприятия, и маневры пройдут только в море. Морскими маневрами состоятся при участии авиации: корабли будут встречаться в определенной точке и отрабатывать мероприятия без контакта личного состава. В прошлом году они проходили в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

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НАТО учения Балтийское море

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