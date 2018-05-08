В Баварии столкнулись пассажирский и товарный поезда, есть жертвы

Товарный и пассажирский поезда столкнулись в Баварии; как минимум двое погибли

В Германии, где ранее столкнулись два поезда метро, около вокзала в столкнулись товарный и пассажирский поезда, сообщает местное издание Focus Online со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, в результате аварии, которая произошла немецком городе Айхах в Баварии, погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили различные травмы.

#Unfall

Aichach Hbf wahrscheinlich zusammenstoß eines Güterzuges mit einem Passagierzug

Bis jetzt nur meldung von Verletzten Einsatzkräfte geben ihr bestes pic.twitter.com/HItnN2Pk0K — Louis Pösselt (@LPsselt) 7 мая 2018 г.

Как сообщает газета Augsburger Allgemeine, по предварительной информации, пострадали около 10 человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте катастрофы работает полиция и бригады скорой помощи.

Причины столкновения выясняются.

Ранее в округе Вайоминг в США товарный поезд загорелся после схода с рельсов.

Напомним, недавно в штате Южная Каролина на юго-востоке США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате аварии погибли минимум два человека.

Ранее поезд с пассажирами сошел с рельсов в метрополитене Вашингтона. Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.