В Баварии столкнулись пассажирский и товарный поезда, есть жертвы

Сегодня, 00:51

Товарный и пассажирский поезда столкнулись в Баварии; как минимум двое погибли

Фото: BR24 via Twitter
Фото: BR24 via Twitter

В Германии, где ранее столкнулись два поезда метро, около вокзала в  столкнулись товарный и пассажирский поезда, сообщает местное издание Focus Online со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, в результате аварии, которая произошла немецком городе Айхах в Баварии, погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили различные травмы. 

Как сообщает газета Augsburger Allgemeine, по предварительной информации, пострадали около 10 человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте катастрофы работает полиция и бригады скорой помощи. 

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Причины столкновения выясняются.

Ранее в округе Вайоминг в США товарный поезд загорелся после схода с рельсов.

Напомним, недавно в штате Южная Каролина на юго-востоке США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате аварии погибли минимум два человека.

Ранее поезд с пассажирами сошел с рельсов в метрополитене Вашингтона. Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.
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