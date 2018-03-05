В Бельгии депутата судят за убийство "соперника"

Члена регионального парламента Фландрии, 64-летний Кристиана Ван Эйкена судят за убийство мужа его любовница.

Состоялось первое заседание суда. По версии следствия, он убил мужа своей любовницы. При этом любовница скорее всего была его пособницей. Обоим грозит до 30 лет за решеткой. Пара свою вину отрицает. Сейчас депутата уже лишили неприкосновенности. Судебный процесс по делу продлится три недели.

Напомним, недавно 31-летнюю модель обнаружили в ее квартире в Кишиневе. Ее муж, владелец частной стоматологической клиники Алексей Митаки, нанес модели несколько ножевых ран, а затем покончил с собой, сбросившись с крыши дома.

Ранее стали известны подробности жуткого убийства модели и актрисы Сары Жгоул в США. Как сообщалось, девушка пропала в Алохе, штат Орегон. 25 января полиция обнаружила ее расчлененное тело в припаркованном черном BMW. О произошедшем стало известно спустя два дня, однако подробностей полиция до сих пор не сообщает, как не раскрывает и имени подозреваемого в убийстве мужчины. Он был найден по горячим следам.