В Бельгии десятки тысяч детей вышли на экологический протест

Школьники-демонстранты уверены, что занятия уже будут неважны, если климатическая катастрофа уничтожит весь мир

В Бельгии десятки тысяч детей вышли на экологический протест 2019-02-07T19:07:00+02:00 Евросоюз Школьники-демонстранты уверены, что занятия уже будут неважны, если климатическая катастрофа уничтожит весь мир

На улицах обычно спокойного Брюссель сегодня проходит многотысячная демонстрация подростков. Они пропустили школу, а вместо учебников взяли в руки транспаранты с требованием к чиновникам подумать об экологии.

10-летний мальчик выступает в роли массовика-затейника. Он кричит, что школа – не главное, если климатическая катастрофа может уничтожить весь мир. То же самое беспокоит и остальных учеников, которые сюда пришли.

"Взрослым неважно ухудшение окружающей среды. Они бросают окурки и пластиковые бутылки. И где мы будем жить, когда вырастем? На помойке?!" – жалуется семиклассница Лили Космен.

Ей 12 лет. В ее классе сейчас изучают французский, голландский и религиоведение, но программу девочка может наверстать позже.

"Директор разрешает нам раз в месяц митинговать. Она согласна: климат – это важно. Я тоже пришла сюда", – объясняет школьница.

Манифестанты выстраиваются в несколько колонн и в сопровождении полицейских отправляются маршем по улицам Брюсселя. По дороге к ним присоединяются новые митингующие, тоже школьники и студенты.

"К примеру, в Бельгиии и по всей Европе летом была аномальная жара. Мы все уже ощущаем на себе глобальное потепление! Нужно что-то делать немедленно", – призывает один из них.

Протестующие уточняют: большинство лекций в университетах не являются обязательными, поэтому им отчисление не грозит. Зато митинги важно не пропускать.

Изменить законы об окружающей среде, чтобы не допустить его загрязнения и глобального потепления – с таким требованием бельгийская молодежь уже несколько месяцев выходит на улицы по четвергам.

В мае в Бельгии пройдут выборы, поэтому сейчас они ловят момент, когда политики хотят угодить избирателям. Это значит, у них есть шанс, что их требования будут услышаны.

Такие митинги сегодня прошли почти во всех городах Бельгии, в них приняли участие до 50 тыс. школьников и студентов. Однако никаких изменений в законы чиновники пока не внесли.

Напомним, что в декабре французские старшеклассники тоже вышли на улицы, однако по другой причине – они решили выразить протест против повышения цен на образование для учащихся неевропейцев.

Кроме того, в феврале школьники и студенты устроили "лежачий протест" у Белого дома в Вашингтоне – так они потребовали ужесточить контроль над оборотом оружия в стране.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Бельгии десятки тысяч детей вышли на экологический протест". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...