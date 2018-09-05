В Бельгии для детей открыли обучающие фермы

Сегодня, 22:59

Старшие бельгийцы убеждены: для поколения, которое выросло на компьютерах и гаджетах, давние забытые навыки стали новым словом в сфере образования и развлечений


В Бельгии для детей открыли обучающие фермы. Там городские дети кормят кур, вычесывают ослов и даже управляют трактором. Родители за неделю такого удовольствия платят больше полторы сотни евро.

Для городских детей такая ферма – настоящая экзотика.

Идея такой фермы появилась у Франсуазы Филипарт более 30 лет назад. По образованию она логопед. Утверждает, что тактильные упражнения – то есть работа руками – помогает развивать нервную систему и укреплять психику ребенка. Именно этим поощряла первые учебные группы. Впоследствии ферма стала настолько популярной, что стала предлагать различные программы круглый год.

Сейчас в Бельгии работает более 40 педагогических ферм. Некоторые из них – рассчитаны только на один день пребывания и стоят около 10-12 евро за посещение. Другие предлагают обеды и ночлег. И стоимость может достигать ста восьмидесяти евро за пять дней.

Старшие бельгийцы убеждены: для поколения, которое выросло на компьютерах и гаджетах, давние забытые навыки стали новым словом в сфере образования и развлечений.

Как сообщалось, все больше украинских родителей выбирают альтернативное обучение для своих детей.

Ранее мы писали о том, как отличается обучение детей в Израиле и Украине.
видео, Бельгия, ферма
Источник:

"Сегодня"

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