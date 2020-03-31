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В Бельгии кошка подхватила COVID-19 от своего хозяина

31 марта, 00:02

Елена Вус

Это единичный случай, который объясняется тем, что инфицированный хозяин имел тесный контакт с кошкой

В бельгийском городе Льеж зафиксирован первый случай заражения кошки коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил представитель антикризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Бельгии Эммануэль Андре, передает агентство RTBF.

По словам Андре, это единичный случай, который объясняется тем, что инфицированный хозяин имел тесный контакт с кошкой.

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Животное имело симптомы: проблемы с пищеварением и затрудненное дыхание.

Также отмечается, что, несмотря на заражение кошки от своего хозяина, нет доказательств, что животные могут передать инфекцию обратно человеку. Однако специалисты призвали любителей домашних животных дезинфицировать руки после любого контакта с питомцами.

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Ранее в Гонконге у померанского шпица нашли коронавирус COVID-19. Потомсобака умерла, что и стало причиной паники вокруг того, что коронавирус может передаться от животного к человеку.

Еще коронавирус был найдет в Гонконге у немецкой овчарки, но никаких симптомов заболевания у собаки так и не проявилось.

В свою очередь, Минздрав сообщил, что в мире нет подтвержденных данных, что человек может заразиться коронавирусом от домашних животных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бельгия кошка заражение хозяин коронавирус COVID-19

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