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В Бельгии на автотрассу рухнул самолет: появилось видео с места ЧП

19 июня, 17:06

Небольшой туристический самолет Tecnam P92 упал на дорогу между Брюсселем и Льежем


Видео: twitter.com/AlertesB

Два человека попали в больницу в результате крушения самолета в центральной части Бельгии, где ранее открыли неприятную правду об известной статуе "Писающий мальчик".

Как пишет портал aviation24.be, инцидент произошел около города Ланден в провинции Фламандский Брабант, где 19 июня рухнул небольшой туристический самолет Tecnam P92.

После падения на трасс, которая соединяет Брюссель и Льеж, летательный аппарат загорелся. На данный момент пожар был потушен.

В результате случившегося пострадали два человека – пилот и пассажир. На данный момент их жизням ничего не угрожает.

Напомним, ранее в этом году легкий самолет потерпел крушение на территории Южного Уэльса в Великобритании. В результате случившегося трое человек получили травмы. Проезжавшие мимо автомобилисты помогли спасти тех, кто был на борту воздушного судна

Мы также писали, что в конце прошлого месяца одномоторный самолет упал в океан в районе мыса Кейп-Мэй на побережье штата Нью-Джерси: самолет летел на высоте всего нескольких метров над океаном, а затем рухнул в воду. 

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Тег Бельгия, крушение, самолет, авиакатастрофа

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