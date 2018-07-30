В Бельгии начали массово выращивать виноградники

В Бельгии, известной на весь мир своим пивом, – начали массово выращивать виноградники. Местные виноделы уже вовсю экспериментируют. Что из этого получается?

Аномальная жара. Уже несколько недель подряд температура в Бельгии – не ниже тридцати градусов, хотя обычно в это время года здесь куда прохладнее. В большинстве бельгийских квартир даже кондиционеров нет – раньше в них не нуждались.

Но теперь будут, – предполагают ученые. В Северной Европе жарче из-за перемен в климате. А они на руку местным виноделам. Урожай Энтьенна Риго зреет на полмесяца быстрее. И он может экспериментировать с сортами ягод и количеством сахара в вине.

Десять лет назад площадь виноградников в Бельгии не достигала и ста гектаров. Сейчас она в три раза больше. Так что страна, знаменитая лучшим в мире пивом, теперь может преуспеть и в винном производстве.

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"Мы наблюдаем климатические изменения в странах Средиземноморского бассейна. И если сейчас они подходят для виноделия, то в будущем – вряд ли. Зато страны Северной Европы, например Бельгия, – будут подходящими", – говорит Вим Тьери, ученый в области климатических исследований.

И действительно – в прошлом году урожай в Южной Европе был худшим за последние десятилетия. Виноградники – усыхали. Но на Севере – надеются все с лихвой компенсировать.

Этьенн Риго, владелец бельгийской винодельни считает, что в ближайшие 10-15 лет бельгийское виноделие будет стремительно развиваться, и достигнет впечатляющих объемов.

Но затмить соседнюю Францию – Бельгии пока не удалось. Родина самого знаменитого вина в мире – по-прежнему рекордсмен по производству хмельного напитка. Несмотря на весенние заморозки, которые изрядно подпортили урожай.

Между тем, в Украине вступил в силу закон № 2360-VIII о развитии производства терруарных вин и натуральных медовых напитков. 19 апреля документ был опубликован в официальном издании "Голос Украины". В законе указывается, что он вступает в силу на следующий день после публикации.

Ранее сообщалось, что оккупанты захотели продать все винные заводы Крыма. Сергей Аксенов заявил, что "от владения частным лицом тем или иным винодельческим предприятием Крым получает двойную выгоду".Также Аксенов называл крымские вина "достоянием России". По его словам, крымские вина "не уступают лучшим мировым образцам, завоевывая многочисленные награды на международных конкурсах".



