В Бельгии новогодние елки заново садят в землю после окончания праздников

В Бельгии новогодние елки после праздников давно превращают в опилки или компост, а в этом году деревья попытались высадить заново. Если деревья приживутся, владельцы перед новыми праздниками смогут забрать старые: их опять украсят, и снова – высадят. "Сегодня" узнавали, сколько стоит уход за елкой в ​​течение года.

Наши корреспонденты побывали в месте, где собраны разные деревья – высокие и низкие, стройные и пышные. Елки – на любой вкус, но ими здесь не торгуют, ведь они уже были в употреблении, а сюда попали после праздников. Вместо того, чтобы отправить их на свалку, владельцы снова посадили зеленые красавицы.

Учителя и фельдшеры, юристы и банкиры, здесь все превратились в садоводов – они орудуют лопатами, чтобы посадить елки.

"Если она приживется, я поставлю ее в гостиной и в следующем году. Для меня эта история не о деньгах – елка стоила всего 45 евро. Речь о сохранении природы. Только вот копать трудно – в земле стекло, пластик, камни", – признался житель Брюсселя Рул Робрекс.

Свою елку маленькая Лили сажает вместе с папой. Это первое деревце, которое двухлетняя девочка украсила самостоятельно. Сейчас ее украшают не конфетами или оригами, а специальным стикером. Такой же оставляют себе, чтобы иметь возможность в любой момент забрать елку.

"Если бы мы это деревце выбросили, его превратили бы в опилки и компост. А мы с дочкой хотим, чтобы елка жила и радовала нас снова", – объяснил отец Лили Флорис Фалло.

Елки в Бельгии после праздников выставляют, как мусор, за дверь – их забирают коммунальщики и отправляют на переработку. Лучшее дерево превращают в мебель, то, что похуже – идет на удобрения. Но волонтеры предложили другой вариант.

"Большинство из них можно использовать на следующих праздниках, и не рубить новых деревьев. Поэтому мы предложили брюссельцам высадить свои елки у нашего офиса. Солнечная сторона и регулярный полив сделают свое дело, и дерево должно прижиться", – считает Йоери Беллеманс.

Вот только срубленные елки уже не спасти. Поэтому принимают только деревья с корнями, в горшках. Ухаживать за ними волонтеры будут сами. От помощи владельцев, говорят, не откажутся, но денег не возьмут.

"Это замечательно, что мы можем спасать свои елки! Потому пластиковые не пахнут. И ощущение праздника нет", – объяснил один из участников акции Хесс Кальо.

Несколько часов напряженной работы, и в заброшенном дворике вырастает настоящий лесок. Правда, гарантий, что деревья смогут прижиться и порадуют своих владельцев в 2021 году – никаких.

Ранее мы сообщали, что непроданным елям и соснам украинцы нашли полезное применение. После наступления нового года Николаевский зоопарк традиционно начал принимать нереализованных зеленых красавиц – они идут на корм животным.

В то же время, в КГГА заявили, что в столице уже заработали 15 пунктов приема новогодних деревьев.

Напомним, киевлян возмутили свалки из непроданных новогодних деревьев:

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