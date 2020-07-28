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В Бельгии попытались сжечь парламент из-за коронавируса

28 июля, 15:19

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Злоумышленник обвинил правительства мировых держав в неправильном решении коронавирусного кризиса

Недовольство жителей Бельгии реакцией правительства их страны на кризис из-за коронавируса вышло на новый уровень – если раньше медики просто устраивали показательные акции, то теперь это привело к нападению на парламент страны.

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Как сообщает De Standaard, 27 июля в Брюсселе 36-летний Питер В. кинул в парламент "коктейль Молотова".

Впрочем, бутылка даже не перелетела высокую ограду, поэтому не повредила фасад парламента и не нанесла никому вреда. Тогда злоумышленник опубликовал в Twitter снимок с другими "коктейлями Молотова", пригрозив "более убедительными" действиями.

Мужчину задержали и на следующий день он предстал перед судом. Как оказалось, он имеет ультраправые взгляды, а также активно участвует в группах COVID-диссидентов, которые называют коронавирус ложью, а предпринимаемые меры для сдерживания эпидемии, чрезмерными.

Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Фото: REUTERS/Francois Lenoir

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Свой поступок он назвал протестом против действий руководства своей и других стран, которые он обвинил в неумелом решении здравоохранительного кризиса.

В частности, он отметил нехватку средств на содержание домов престарелых и на интервью с бельгийским вирусологом Марком Ван Ранстом, который назвал ошибочным решение перевести школьников на дистанционное обучение.

На этом фоне террористическую подоплеку атаки следователи не рассматривают.

Напомним, ранее по США прокатилась волна протестов против карантинных мер, которые были введены для борьбы COVID-19. Однако после их отмены Америка вышла на первое место в мире по масштабам распространения коронавируса.

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А в апреле аналогичная акция прошла в России. Спустя четыре недели после этого страна вышла на второе место в мире по количеству инфицированных, хотя сейчас спустилась на четвертое.

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Бельгия Брюссель поджог коктейль молотова

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