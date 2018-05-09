В Бельгии произошел взрыв на заводе: есть пострадавшие

Работников завода эвакуировали, а его работу остановили

На металлургическом заводе Aperam в бельгийском городе Шателе произошел взрыв. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTBF. Пожарные утверждают, что контролируют ситуацию.

В результате инцидента пострадали три человека. У двоих из них диагностировали интоксикацию, третий повредил слух из-за громкого взрыва.

Причиной аварии стала утечка газа. Работников завода эвакуировали, а его работу остановили, заблокировав доступ к заводу.

Группа Aperam специализируется на производстве различных марок стали, в том числе нержавеющей стали.

Напомним, несколько недель назад в США произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадали, по меньшей мере, 20 человек. По данным очевидцев, взрыв был слышен на расстоянии нескольких кварталов.

Кроме того, в России недавно случился пожар на авиационном заводе. Предприятие, на котором произошло ЧП, занимается производством продукции для авиастроения: тормозных и нетормозных колес, приводов-генераторов, плунжерных насосов, насосных станций, гидромоторов, ряда агрегатов управления.