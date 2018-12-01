В Бельгии протесты "желтых жилетов" переросли в погромы, десятки задержанных

Вдохновленные протестами "желтых жилетов" во Франции, несколько сотен людей, выступающих против повышения цен на топливо, вышли на улицы Брюсселя.

Как сообщает Reuters, протестующие разбили по крайней мере два полицейских фургона и закидали камнями и петардами офис премьер-министра Чарльза Мишеля.

Чтобы разогнать протестующих полиция применила водометы и слезоточивый газ. Десятки людей, многие в масках, бросали камни, петарды и дорожные знаки в полицейских, которые обливали их струями воды под высоким давлением и стреляли газовыми снарядами. По данным правоохранителей задержаны более 60 человек.

Сообщается, что изначально протест начинался как мирная акция. На протяжении нескольких часов люди в флуоресцентных жилетках просто ходили по улицам и перекрывали движение.

Напомним, что за неделю масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции погибли два человека, 620 гражданских и 136 полицейских получили ранения. Были задержаны 879 человек из которых 693 арестованы.

Также добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении топливных акцизов, заявляя, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

Налоги на дизельное топливо выросли на 7 евроцентов, и правительство планирует их еще увеличить в ближайшие годы. Налог на бензин увеличили на 4 евроцента.