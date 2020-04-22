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В Бельгии разработали новые тесты на коронавирус: 100% точность

22 апреля, 11:24

Денис Беспалов

Результат будет показан, даже если человек переболел и не знал о заражении

В Таиланде заявили об изобретении экспресс-теста, который способный выявить коронавирус чуть более чем за полчаса. Теперь бельгийская биотехнологическая фирма утверждает, что разработала надежный тест на антитела к коронавирусу, который на 100% точен, сообщает Daily Mail.

Так, компания Zen Tech из Льежа заявила, что начала проводить десятки тысяч сертифицированных государством испытаний в неделю. Пока тесты проводятся лишь в Бельгии, но со временем компания планирует увеличить производство до трех миллионов в месяц, чтобы тесты можно было использовать в других европейских странах.

Читайте также: У переболевших коронавирусом иммунитета нет: данные ВОЗ

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Тест на антитела к коронавирусу делается за 15 минут. Результат будет показан, даже если человек переболел и не знал о заражении. Ученые говорят, что тесты имеют решающее значение для стран, выходящих из локаутов, потому что они могут сказать, кто, вероятно, будет иметь иммунитет к вирусу.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина разработала высокоточные тесты на коронавирус. Новая тест-система для диагностики COVID-19 на основе количественной полимеразной реакции (ПЦР) прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%.

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