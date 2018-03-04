В Бельгии в жилом доме прогремел взрыв

В центре бельгийского города Льеж в одном из жилых домов прогремел взрыв, в результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Как сообщается, жертв в результате инцидента нет, два человека получили ранения. "У них нет серьезных ожогов, и они были доставлены в больницу Святого Иосифа", – говорится в сообщении.

Так, по предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. При этом пожарные пока заявляют о том, что причина еще не выяснена.

Фасад здания разрушен, власти города приняли решение об эвакуации жителей дома.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв.

Напомним, беженец из Афганистана напал на полицейских в Бельгии.

Также мы писали, что в результате взрыва в английском городе Лестер четыре человека в критическом состоянии доставлены в больницу. По данным СМИ, очевидцы сперва услышали громкий хлопок, после чего в одном из зданий начался пожар. Reuters позднее уточнял, что в результате взрыва разрушены круглосуточный магазин и жилой дом.