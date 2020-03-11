В Бельгии "воскресла" одна из жертв коронавируса

В Минздраве опровергли гибель пожилого бельгийца от атипичной пневмонии из-за COVID-19

Вскоре после того, как новый коронавирус COVID-19 обнаружили у сотрудника штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, власти Бельгии были вынуждены опровергнуть информацию о смерти пожилого мужчины из-за этой инфекции.

Ссылаясь на местное Министерство здравоохранения, издание The Brussels Times пишет, что 74-летний пациент с атипичной пневмонией хоть и находится в тяжелом состоянии, но все же жив.

Отмечается, что он продолжает лечение в одной из больниц Брюсселя.

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"Коммуникационная ошибка поступила из офиса министра здравоохранения Мэгги де Блок и позже была опровергнута", – отметили журналисты.

Пожилой бельгиец вернулся из Италии, где вступал в контакт с инфицированным COVID-19. По данным бельгийского правительства, сейчас в стране есть несколько таких пациентов, состояние которых "вызывает беспокойство".

Напомним, что о первом заразившемся коронавирусом в Бельгии сообщили 4 февраля- на сегодняшний день известно о более чем 240 случаях инфицирования COVID-19 в этой стране.

Среди заболевших оказался и сотрудник Европейского оборонного агентства, который вернулся из поездки в охваченную коронавирусной эпидемией Италию.

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