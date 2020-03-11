Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

В Бельгии "воскресла" одна из жертв коронавируса

11 марта, 06:52

Станислав Кожемякин

В Минздраве опровергли гибель пожилого бельгийца от атипичной пневмонии из-за COVID-19

Вскоре после того, как новый коронавирус COVID-19 обнаружили у сотрудника штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, власти Бельгии были вынуждены опровергнуть информацию о смерти пожилого мужчины из-за этой инфекции.

Ссылаясь на местное Министерство здравоохранения, издание The Brussels Times пишет, что 74-летний пациент с атипичной пневмонией хоть и находится в тяжелом состоянии, но все же жив.

Отмечается, что он продолжает лечение в одной из больниц Брюсселя.

Реклама

"Коммуникационная ошибка поступила из офиса министра здравоохранения Мэгги де Блок и позже была опровергнута", – отметили журналисты.

В тренде
Адвокат в деле MH17: Обвиняемые думают, что пока Путин у власти, они в безопасности
Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Пожилой бельгиец вернулся из Италии, где вступал в контакт с инфицированным COVID-19. По данным бельгийского правительства, сейчас в стране есть несколько таких пациентов, состояние которых "вызывает беспокойство".

Напомним, что о первом заразившемся коронавирусом в Бельгии сообщили 4 февраля- на сегодняшний день известно о более чем 240 случаях инфицирования COVID-19 в этой стране.

Среди заболевших оказался и сотрудник Европейского оборонного агентства, который вернулся из поездки в охваченную коронавирусной эпидемией Италию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Бельгия Брюссель коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кремль готовит атаку
Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы МосквыПолитика
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на КулебуПолитика
Берлускони завел любовницу на 53 года младше него
Берлускони завел любовницу на 53 года младше негоЕвросоюз
7 млн гривен штрафа и 20 лет тюрьмы: на чем погорел украинец в Польше
7 млн гривен штрафа и 20 лет тюрьмы: на чем погорел украинец в ПольшеЕвросоюз
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...