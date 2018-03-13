В Бельгии за 40 млн долларов продали гигантский алмаз "Легенда Лесото"

У алмаза в 910 карат размер, как у двух мячиков для гольфа

В Бельгии за $40 млн продали один из крупнейших алмазов в мире – "Легенду Лесото". Об этом сообщает пресс-служба компании Gem Diamonds Ltd., которая нашла камень. У алмаза в 910 карат размер, как у двух мячиков для гольфа.

Шахта Летшенг в Лесото, где был найден алмаз, известна размером и качеством камней. Добытые там драгоценности имеют самую высокую среднюю продажную цену в мире, сообщает агентство Bloomberg.

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Фото: Gem Diamonds Limited

Ранее в США продали алмаз за 6,5 млн долларов. Вес камня составляет 709 карат. Драгоценный камень является 14-ым по размеру из всех, которые были найдены в мире и самым крупным в Сьерра-Леоне, где он был найден.

Также мы писали, что канадская компания Lucara Diamond Corp должна будет разрезать свой необработанный алмаз размером с теннисный мяч, чтобы найти покупателя, поскольку последняя попытка продать камень на аукционе Sotheby's провалилась.

Напомним, недавно в шахте Аргайл в западной Австралии обнаружен чрезвычайно редкий фиолетовый алмаз, стоимость которого на аукционе может превысить четыре миллиона долларов. Сообщается, что вес драгоценной находки составляет 2,83 карата.