В бельгийском Брюгге проходит выставка ледяных скульптур

В этом году холодные статуи украсили иллюминацией

В Бельгии открылась ежегодная выставка ледяных скульптур. В этом году организаторы решили украсить холодные статуи иллюминацией.

В одном павильоне собрали 80 ледяных скульптур высотой почти до трех метров. Над их созданием более месяц работали 34 художника со всего мира. Трое из них с Украины.

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Ледяную выставку в Брюгге устраивают уже 20 лет подряд. Тематикой нынешней экспозиции является греческая мифология. Туристы с разных стран сира приезжают сюда, чтобы посмотреть на произведения изо льда.

Отмечается, что на создание скульптур потратили около 500 тонн льда. И впервые за всю историю выставки использовали цветную иллюминацию. Поэтому каждые несколько минут скульптуры меняют цвет.

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В прошлом году выставку посетили более пяти тысяч гостей. В этом году организаторы ожидают в два раза больше людей.

Ранее мы сообщали, что в Бельгии "ожили" ледяные скульптуры героев "Звездных войн".